Torino perquisito centro sociale Askatasuna occupato dal 1996 dopo raid contro La Stampa attivisti | Potrebbe esserci sgombero – VIDEO

Dall’alba, Torino è al centro di una vasta operazione di polizia al centro sociale Askatasuna, occupato dal 1996 dopo un raid contro “La Stampa”. La situazione è in evoluzione e rischia di culminare in uno sgombero, suscitando preoccupazioni tra attivisti e cittadini. La scena si svolge in corso Regina Margherita, dove si susseguono le operazioni e le tensioni.

