Todi istituito il Comitato delle Frazioni

A Todi, il Consiglio Comunale ha deciso di creare il Comitato delle Frazioni per favorire il dialogo tra amministrazione e cittadini. La decisione nasce dalla volontà di migliorare la rappresentanza delle zone periferiche, spesso lontane dai servizi principali. La delibera è passata con il voto unanime dei consiglieri, che si sono impegnati a definire le funzioni e le modalità di partecipazione. Ora, il nuovo organismo lavorerà per ascoltare le esigenze delle comunità locali e proporre soluzioni concrete. La prima riunione è prevista già nelle prossime settimane.

Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, Todi ha dato forma al Comitato delle Frazioni, il cui regolamento per l'istituzione e il funzionamento era stato votato all'unanimità dalla stessa massima assise cittadina. Solo in cinque occasioni si è dovuto ricorrere alla votazione tra un numero di candidati superiore ai posti disponibili da regolamento per ogni frazione o gruppi di frazioni. Solo in una situazione (Ponterio e Pian di Porto) si è verificato un numero di candidature (3) inferiore ai posti riservati (4). Il Comitato risulta così costituito da 23 componenti, così suddivisi per frazione o aree frazionali: Ripaioli, Cacciano, Ilci, Montemolino, 1 componente; Pian di San Martino, Cecanibbi, 1 componente; San Damiano, Figareto, Monticello, Chioano, Torrececcona, 1 componente; Frontignano, Loreto, Duesanti, Lorgnano, Petroro, 1 componente; Collevalenza, Rosceto, 2 componenti; Vasciano, Pesciano, Montenero, 1 componente; Pontecuti, Canonica, 1 componente; Casemasce, Quadro, Cordigliano, 1 componente; Camerata, Izzalini, Romazzano, 1 componente; Pian di PortoPonterio, 3 componenti; Crocefisso, 2 componenti; San Giorgio, 1 componente; Pantalla, 4 componenti; Asproli, Fiore, Porchiano, Torregentile, 1 componente; centro storico, 2 componenti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Separazione delle carriere dei magistrati, istituito anche a Foggia il Comitato per il 'Sì' Leggi anche: Emanuela Tosto nel Comitato Impresa Donna istituito dal Mimit Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Comitato delle Frazioni di Todi diventa operativo. Il Comitato delle Frazioni di Todi diventa operativoIl nuovo organismo è stato istituito nell'ultima seduta del Consiglio comunale al termine della fase di partecipazione: ne fanno parte 23 persone in rappresentanza delle diverse aree del territorio ... iltamtam.it Liste d'attesa, Asl Teramo istituisce comitato di appropriatezza prescrittivaLa Asl di Teramo, nell'ambito del governo della domanda di prestazioni ambulatoriali, ha istituito il Comitato di appropriatezza prescrittiva (C.A.P.), organismo tecnico integrato composto da ... ansa.it SAFER INTERNET DAY 2026 AL LICEO “JACOPONE DA TODI” In occasione del Safer Internet Day, lo scorso martedì 10 febbraio, gli studenti delle classi 5AS e 2AS del Liceo Jacopone da Todi hanno preso parte all’importante evento nazionale #CuoriCo - facebook.com facebook