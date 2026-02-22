È stata l’Olimpiade delle donne! Brignone e Lollobrigida le regine

Brignone e Lollobrigida conquistano le medaglie d’oro alle Olimpiadi Invernali, causando entusiasmo tra gli sportivi italiani. Dopo sedici anni di attesa, un atleta maschio non aveva portato a casa una medaglia d’oro da gare individuali, esclusi eventi di coppia o staffette. La vittoria di Brignone nello slalom gigante e quella di Lollobrigida nello snowboard hanno cambiato le sorti delle competizioni. Sono le prime grandi soddisfazioni degli atleti italiani in questa edizione dei Giochi.

Fino a ieri mattina, un uomo italiano non vinceva una medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali in solitaria, dunque escludendo eventi di coppia o staffette, da addirittura sedici anni: Giuliano Razzoli aveva vinto lo slalom a Vancouver 2010, poi nessuna gioia a livello maschile nei Giochi su neve e ghiaccio fino al trionfo di Simone Deromedis nello skicross. Un digiuno che si è protratto per tre lustri e che è stato spezzato solo alla penultima giornata di Milano Cortina 2026, che in casa Italia passeranno alla storia come le Olimpiadi delle donne: per il 60% delle volte l’Inno di Mameli è suonato grazie alle atlete. 🔗 Leggi su Oasport.it

Federica Brignone come Francesca Lollobrigida: quanti soldi guadagna per il doppio oro? Le donne più ricche delle OlimpiadiFederica Brignone ha subito un grave infortunio durante i Campionati Italiani dieci mesi fa, quando è caduta e si è fratturata il piatto tibiale e la testa del perone, provocandole anche danni ai legamenti.

Prendiamoci il decimo oro! Lollobrigida e Vittozzi le regine per un medagliere azzurro da sognoFrancesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi hanno ottenuto due medaglie d’oro nelle discipline di biathlon e sci di fondo, portando l’Italia a un passo dal terzo posto nel medagliere complessivo.

IMMENSA BRIGNONE, oro in SuperG: dall’inferno alla gloria eterna | HIGHLIGHTS | #MilanoCortina2026

