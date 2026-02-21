Prendiamoci il decimo oro! Lollobrigida e Vittozzi le regine per un medagliere azzurro da sogno

Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi hanno ottenuto due medaglie d’oro nelle discipline di biathlon e sci di fondo, portando l’Italia a un passo dal terzo posto nel medagliere complessivo. La loro performance ha attirato l’attenzione degli appassionati, che sperano in ulteriori successi nelle prossime gare. Oggi, le due atlete sono chiamate a confermare i risultati e consolidare la posizione dell’Italia nel medagliere. La giornata promette altre emozioni per gli sportivi italiani.

© Gazzetta.it - Prendiamoci il decimo oro! Lollobrigida e Vittozzi le regine per un medagliere azzurro da sogno

Quando Giuliano Razzoli vinse l’oro olimpico a Vancouver quei mattacchioni dei canadesi commentarono "Finally!", finalmente. Era l’edizione del 2010, quella del diciassettesimo posto nel medagliere frutto di 5 medaglie complessive: una d’oro appunto, giunta come un sollievo al penultimo giorno di gare, una d’argento e tre di bronzo. Sedici anni dopo siamo noi a guardare dall’alto del nostro forziere strapieno di metalli preziosi il Canada, che quel medagliere lo chiuse al primo posto. Milano Cortina, arrivata a 27 medaglie grazie al bronzo nella staffetta maschile dello short track, è il punto più alto di una scalata cominciata 16 anni fa.🔗 Leggi su Gazzetta.it Milano Cortina 2026, debutto da sogno per l’Italia: oro a Lollobrigida e doppio podio azzurro a BormioMilano e Cortina aprono i giochi con un debutto da sogno. Lollobrigida leggendaria! Oro-bis nei 5000 metri… per 10 centesimi: il trionfo è da sognoFrancesca Lollobrigida si conferma ancora una volta protagonista delle Olimpiadi. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Prendiamoci il decimo oro! Lollobrigida e Vittozzi le regine per un medagliere azzurro da sogno. SI SCALDANO I MOTORI Chesi e Galli, decimo miglior tempo, hanno chiuso il seeding round di ski cross! A Livigno iniziamo a fare sul serio: tra poco gli ottavi, alle 13.10 le eventuali finali! Andrea e Jole: spingereeeee! #ItaliaTeam FISI - Federazio - facebook.com facebook