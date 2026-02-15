Federica Brignone ha subito un grave infortunio durante i Campionati Italiani dieci mesi fa, quando è caduta e si è fratturata il piatto tibiale e la testa del perone, provocandole anche danni ai legamenti. La sua caduta ha richiesto un lungo percorso di riabilitazione e ha messo a rischio la sua carriera. Negli ultimi mesi, la sciatrice si è impegnata duramente per tornare in pista e difendere il suo doppio oro olimpico.

Dieci mesi fa era caduta malamente in occasione dei Campionati Italiani e si era terribilmente infortunata, procurandosi la frattura pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre a una lesione del comparto capsulo-legamentoso mediale e una lesione del legamento crociato anteriore. Oggi si è laureata Campionessa Olimpica per la seconda volta nel giro di quattro giorni: giovedì mattina l’apoteosi in superG, oggi il dominio in gigante sull’Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo. Il referto medico dello scorso 3 aprile avrebbe piegato molti atleti, invece la fuoriclasse valdostana si è rimboccata le maniche e si è prodigata in una riabilitazione durissima, è rientrata in gara il 20 gennaio in occasione del gigante di Coppa del Mondo a Kronplatz, ha lanciato la volata verso i Giochi e ora si è consacrata in maniera imperitura. 🔗 Leggi su Oasport.it

Federica Brignone come Francesca Lollobrigida: quanti soldi guadagna per il doppio oro? Le donne più ricche delle Olimpiadi

