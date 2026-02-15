Federica Brignone come Francesca Lollobrigida | quanti soldi guadagna per il doppio oro? Le donne più ricche delle Olimpiadi
Federica Brignone ha subito un grave infortunio durante i Campionati Italiani dieci mesi fa, quando è caduta e si è fratturata il piatto tibiale e la testa del perone, provocandole anche danni ai legamenti. La sua caduta ha richiesto un lungo percorso di riabilitazione e ha messo a rischio la sua carriera. Negli ultimi mesi, la sciatrice si è impegnata duramente per tornare in pista e difendere il suo doppio oro olimpico.
L’italiana più ricca delle Olimpiadi: quanti soldi guadagna Francesca Lollobrigida con il doppio oro?
Francesca Lollobrigida ha conquistato il titolo di italiana più ricca delle Olimpiadi grazie alle due medaglie d’oro vinte a Parigi.
Quanti soldi guadagna Francesca Lollobrigida per la medaglia d’oro alle Olimpiadi? Sei cifre, ma occhio alle tasse
Francesca Lollobrigida si prende l’oro nello speed skating a Milano Cortina 2026, sorprendendo tutti dopo mesi di risultati deludenti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
