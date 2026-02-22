È il sindaco di Serramonacesca Sebastiano Massimiano Pd il candidato presidente alla Provincia del centrosinistra

Sebastiano Massimiano, sindaco di Serramonacesca, si candida alla presidenza della Provincia per il centrosinistra. La sua candidatura nasce dall'interesse di rafforzare i servizi pubblici e migliorare le infrastrutture locali. Massimiano ha già avviato incontri con i rappresentanti dei vari comuni per raccogliere supporto e idee. La campagna elettorale si concentra sulla crescita sostenibile e sulla tutela del territorio. La sua proposta si rivolge agli elettori interessati a un cambiamento concreto.

Lo annunciano la segretaria provinciale Pd Carmen Ranalli e il vicesegretario con delega agli enti locali Massimo Berardinelli. Pieno sostegno dal egretario provinciale Avs Roberto Ettorre È Sebastiano Massimiano, sindaco Pd di Serramonacesca, il candidato del centrosinistra alle elezioni provinciali. “Pescara Provincia nuova”, questo il nome della lista che guida. Ad annunciarlo sono la segretaria provinciale Pd Carmen Ranalli e il vicesegretario con delega agli enti locali Massimo Berardinelli. “La decisione di candidare un sindaco del Pd era già stata assunta nell'assemblea provinciale che si è svolta a Pescara lo scorso giovedì” spiegano Ranalli e Berardinelli ringraziando Massimiano per aver accettato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Andrea Martella correrà per Ca' Farsetti: è il candidato sindaco di Venezia del centrosinistraAndrea Martella correrà per diventare sindaco di Venezia.

Ufficiale, Andrea Martella correrà per Ca' Farsetti: è il candidato sindaco del centrosinistraAndrea Martella correrà per la fascia di sindaco a Venezia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Stefano Marcon si è dimesso, a Castelfranco Veneto arriva il commissario; Il neo Consiglio comunale delle bambine e dei bambini ha eletto il suo sindaco / Comunicati / Novità / Homepage; Parlane con il sindaco, l’appuntamento è a Carpi sud; Il Sindaco di Messina potenzia il Centro Operativo Comunale per far fronte alle criticità.

Fumi anomali dalle ciminiere dell’ex Ilva, il sindaco di Taranto scrive al ministero: VerificateL’episodio segnalato dagli ambientalisti, l’azienda ha subito informato gli enti di controllo: Arpa Puglia, Ispra e Asl Taranto ... bari.repubblica.it

Il focus del sindaco di Fano: «Carnevale, fortunata questa edizione ma dobbiamo esibire più carri nuovi»FANO Dopo l’euforia di tre domeniche dedicate al carnevale, oggi sarà una domenica tranquilla, in cui però non cesserà, date ... msn.com