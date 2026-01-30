Ufficiale Andrea Martella correrà per Ca' Farsetti | è il candidato sindaco del centrosinistra

Andrea Martella correrà per la fascia di sindaco a Venezia. È stato ufficializzato che il senatore e segretario regionale del Partito Democratico sarà il candidato del centrosinistra per conquistare Ca’ Farsetti. La sua candidatura apre la strada a una sfida importante nelle prossime amministrative.

A sostegno del senatore Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Verde Progressista, +Europa, Partito Socialista, Volt, Venezia è tua, Radicali, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. «Una scelta di responsabilità» Andrea Martella, senatore e segretario regionale del Partito democratico, è il candidato sindaco di Venezia del centrosinistra. La sua posizione era già definita da tempo, ma l'ufficialità è arrivata oggi, venerdì 30 gennaio, con una conferenza stampa all'Anda Venice Hostel di Mestre. Martella ha parlato di una decisione «condivisa con la coalizione ampia che mi sostiene. È una scelta di responsabilità - ha detto - perché Venezia in questo momento è a un bivio e bisogna saper scegliere la strada da prendere.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondimenti su Andrea Martella Ca Farsetti

Andrea Martella correrà per diventare sindaco di Venezia.

Andrea Martella è stato scelto come candidato sindaco di Venezia dal centrosinistra per le prossime amministrative.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Andrea Martella Ca Farsetti

Argomenti discussi: Elezioni sindaco di Venezia, Andrea Martella candidato del centrosinistra: Riconquisteremo il Comune; Brugnaro: Venturini è bravo e giovane, ma deciderà la coalizione di Centrodestra.

Andrea Martella allarga la coalizione. L’incontro all'Anda che apre la campagna al votoVENEZIA - Andrea Martella allarga la sua coalizione a sinistra: ieri, infatti, il senatore dem, candidato sindaco alle amministrative della prossima primavera, ha incassato anche il supporto ... ilgazzettino.it

Elezioni sindaco di Venezia, Andrea Martella candidato del centrosinistra: «Riconquisteremo il Comune»Il senatore scelto all’unanimità dalla coalizione. C’è anche M5s: «No allo scavo del Vittorio Emanuele» ... corrieredelveneto.corriere.it

A sinistra il nome è già uscito dal cilindro: Andrea Martella, “di Portogruaro” anche se adesso abita a Mestre. Un candidato che, per definizione, divide già solo per geografia: catapultato in laguna arrivando dalla “campagna”… (NB: “de là del ponte xe tuta cam - facebook.com facebook

Elezioni sindaco di Venezia, Andrea Martella candidato del centrosinistra: «Riconquisteremo il Comune» x.com