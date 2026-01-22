In Toscana si rimbalza più dell’Arno in piena | 440mila stranieri Prato caput mundi e tutti a lavorare ma male

In Toscana, l’immigrazione sta riprendendo ritmo, con circa 440 mila stranieri presenti nella regione. Prato si conferma centro nevralgico, mentre molti lavoratori stranieri affrontano condizioni difficili. Questa crescita riflette un fenomeno stabile, che richiede attenzione e analisi, per comprendere le sfide e le opportunità di un territorio in evoluzione.

Oh citti, tenetevi forte alla ribollita: l’immigrazione in Toscana è tornata a crescere come il pane sciocco lasciato al sole. Lo dice la Cgil col Dossier Idos 2025, che tradotto dal sindacalese vuol dire: “siamo in tanti, lavoriamo parecchio e qualcuno farebbe bene a smette’ di racconta’ bischerate”. Gli “stranieri” residenti so’ 440mila (più 3,7%), che poi “stranieri” un corno: due su tre son nati qui, parlano meglio il toscano del cognato di tua sorella e sanno pure dove si mangia meglio spendendo poco. In totale fanno il 12% dei toscani. A Prato, che ormai è l’Onu col cappuccino, si arriva al 22,9%: record nazionale, medaglia d’oro e via andare. 🔗 Leggi su Lortica.it

