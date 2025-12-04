Medicina di precisione per le donne | i 5 pilastri della prevenzione femminile dopo i 50 anni
I nnovare la medicina per le donne non significa moltiplicare gli esami, ma usare meglio quelli che riducono malattia e mortalità. Dopo i 50 anni, prevenzione e diagnosi precoce diventano l’investimento più efficace in salute. L’obiettivo non è “fare più analisi”, ma scegliere quelle giuste al momento giusto, sulla base dell’evidenza più robusta e dei valori della persona. La vera medicina innovativa oggi è la precisione: modulare lo screening sulla storia personale e integrare i test essenziali con nuovi indicatori funzionali e digitali. Ecco i pilastri della prevenzione moderna. Obesità, diabete e lipoproteine: 10 proposte per la prevenzione X Ogni donna ha storia clinica, familiarità, farmaci e stile di vita diversi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
La professoressa Chiara Benedetto è la presidente della Fondazione Medicina a Misura di Donna, 15 anni di storia all'Ospedale Sant'Anna di Torino: «La cura rivolta al corpo e al benessere femminile ...