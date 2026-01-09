Storie di emigrazione femminile al Premio Italia Radici nel Mondo

Il Premio “Italia Radici nel Mondo” invita italiani e italiane residenti all’estero a condividere le proprie storie di emigrazione. La seconda edizione del concorso, presentata presso la Camera dei Deputati, si rivolge a chi desidera raccontare esperienze di vita e radici lontane, promuovendo il dialogo tra le comunità italiane nel mondo e la cultura italiana. Un’occasione per valorizzare le testimonianze di chi porta avanti la propria identità oltre confine.

Roma, 9 gen. (askanews) – Presentato oggi 9 gennaio presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati il Bando della seconda edizione del Premio "Italia Radici nel Mondo-Toto Holding", concorso di racconti inediti rivolto agli italiani e alle italiane residenti all'estero e aglialle italodiscendenti, nato dalla sinergia tra il John Fante Festival "Il dio di mio padre" e il Piccolo Festival delle Spartenze. Migrazioni e Cultura, con il patrocinio di: gruppo di ricerca L&gend Letteratura & Identità di Genere dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, Società Dante Alighieri e MAECI. Il tema scelto per l'edizione 2026 è "Donne in emigrazione".

