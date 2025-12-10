Fiumi di droga nella Valle di Suessola spedito in ' esilio' il neo ras
Nella Valle di Suessola si sono intensificati i controlli contro il traffico di droga, con l'arresto del neo ras Aniello Turnacco, coinvolto in un'importante operazione della Dda di Napoli. Il giovane di Maddaloni è stato posto agli arresti domiciliari fuori regione, in seguito alle indagini che hanno smascherato un vasto traffico di sostanze illecite tra Caserta, Napoli e Benevento.
Arresti domiciliari fuori regione per il neo ras della droga Aniello Turnacco, 27enne di Maddaloni, coinvolto nella maxi inchiesta della Dda di Napoli per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio nel casertano, Napoli e Benevento. Il gip Fabio Provvisier del Tribunale di Napoli ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Fiumi di droga nella Valle di Suessola, spedito in 'esilio' il neo ras - Arresti domiciliari per Aniello Turnacco coinvolto nell'inchiesta della Dda di Napoli per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio tra il casertano, Napoli e Benevento ... Si legge su casertanews.it
Droga dei Cervinari, 6 condanne e due assoluzioni - Il collegio presieduto dal giudice Antonio Riccio ha inflitto pene tra i 4 e i 12 anni di carcere nei confronti Nicola Amato, Annunziata Floriano, Morgillo, Anna e Antonio Papa, Giuseppe Servodio. Scrive casertanews.it
Fiumi di droga ed estorsioni, Cosa nostra rialza la testa: blitz a Palermo, 50 arresti palermo.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X
Droga a fiumi a Palermo - facebook.com Vai su Facebook
