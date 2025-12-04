Incidente frontale nella notte sull' Alemagna morta una giovane mamma di due bambini piccoli Ferita un' altra donna

LONGARONE (BELLUNO) - Tragico incidente sulla strada statale 51 Alemagna, a Longarone: nella tarda serata di mercoledì 3 dicembre, intorno alle 23.40, due auto si sono scontrate. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

incidente frontale nella notte sull alemagna morta una giovane mamma di due bambini piccoli ferita un altra donna

