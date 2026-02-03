Bonus psicologo uno studente su tre chiede supporto per l' ansia

In Friuli Venezia Giulia, cresce il numero di studenti che si rivolgono agli psicologi grazie al Bonus Psicologo Studenti. Secondo i dati, uno su tre chiede aiuto per l’ansia e il disagio, sfruttando questa misura regionale pensata proprio per offrire un primo supporto a chi si sente in difficoltà. La richiesta aumenta di mese in mese, segno che sempre più giovani non vogliono rimanere soli di fronte ai loro problemi.

Sempre più ragazze e ragazzi in Friuli Venezia Giulia scelgono di chiedere aiuto a uno psicologo grazie al Bonus Psicologo Studenti, la misura varata dalla Regione per offrire un primo sostegno professionale a chi vive momenti di disagio o incertezza. A dirlo sono i dati raccolti da Ardis.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

