Bonus psicologo uno studente su tre chiede supporto per l' ansia
In Friuli Venezia Giulia, cresce il numero di studenti che si rivolgono agli psicologi grazie al Bonus Psicologo Studenti. Secondo i dati, uno su tre chiede aiuto per l’ansia e il disagio, sfruttando questa misura regionale pensata proprio per offrire un primo supporto a chi si sente in difficoltà. La richiesta aumenta di mese in mese, segno che sempre più giovani non vogliono rimanere soli di fronte ai loro problemi.
Sempre più ragazze e ragazzi in Friuli Venezia Giulia scelgono di chiedere aiuto a uno psicologo grazie al Bonus Psicologo Studenti, la misura varata dalla Regione per offrire un primo sostegno professionale a chi vive momenti di disagio o incertezza. A dirlo sono i dati raccolti da Ardis.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Approfondimenti su Bonus Psicologo Studenti
Ansia e solitudine, in Italia quasi la metà degli adolescenti chiede supporto emotivo all'intelligenza artificiale
Terapia dallo psicologo: costi medi e bonus psicologo
Ultime notizie su Bonus Psicologo Studenti
Argomenti discussi: Bonus psicologo Friuli Venezia Giulia, erogati 2,2 milioni di euro per 7.729 studenti: Rosolen: Numeri in forte crescita; Ansie e fragilità tra i banchi di scuola, la Pat pronta a potenziare al ruolo dello psicologo, Gerosa: Lavoriamo a un nuovo modello. A settembre al via la sperimentazione; Bonus psicologo studenti Fvg: 7.729 contributi in tre anni, al via il bando 2026; Nuovo bando rafforzato per il bonus psicologo in Fvg: stanziati 700 mila euro.
Bonus Psicologo Studenti, crescono le richieste in Fvg: ecco i numeriBonus Psicologo Studenti: i dati Ardis confermano il ruolo centrale del supporto psicologico per il benessere delle nuove generazioni. nordest24.it
Diritto allo studio: Rosolen, dati confermano validitÃ bonus psicologoDal 2022 al 2025 sono stati investiti 2 milioni e 250 mila euro: 7.729 i bonus erogati da Ardis Fvg. È già on-line il bando per presentare domanda per il 2026 Trieste, 26 ... ilgazzettino.it
Bonus Psicologo Studenti, crescono le richieste in Fvg: ecco i numeri --> https://www.nordest24.it/bonus-psicologo-studenti-fvg-dati-ardis-benessere-giovani - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.