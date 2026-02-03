LIVE Atletica World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA | subito un primato stagionale attesa per Dosso

Da oasport.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera a Ostrava si accendono i riflettori sull’atletica con il World Indoor Tour. Subito, in apertura, un atleta stabilisce un primato stagionale, mentre cresce l’attesa per i risultati di Dosso. La gara maschile del getto del peso si presenta subito interessante, con una start list ricca di nomi noti. La serata promette emozioni e sorprese, e gli appassionati seguono da vicino ogni sviluppo in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.49 GETTO DEL PESO – Questa la start list della gara maschile: 1 29 Feb 96 22.31 21.77 6 JAM CAMPBELL Rajindra 2 21 Jul 98 22.25 21.63 15 USA GEIST Jordan 3 8 Sep 95 21.97 11 MEX MUNOZ Uziel 4 17 Mar 97 22.25 20.61 16 POL BUKOWIECKI Konrad 5 26 May 97 21.29 20.55 13 ROU TOADER Andrei Rares 6 1 May 98 21.49 20.17 14 SWE PETEON Wictor 7 14 Aug 96 21.88 19.93 20 SRB SINAN?EVI? Armin 8 30 Jul 99 19.73 18.78 78 CZE PROCHAZKA Tadeas 16.47 SALTO CON L’ASTA – Svabikova decide di passare la misura di 4.10, dove saranno in gara Ondrova, Moser e Gaborska. 16.46 60 M OSTACOLI – Questa la start list della seconda batteria: 2 14 Feb 97 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

live atletica world indoor tour ostrava 2026 in diretta subito un primato stagionale attesa per dosso

© Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: subito un primato stagionale, attesa per Dosso

Approfondimenti su World Indoor Tour Ostrava

LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: inizia il meeting, attesa per Dosso

LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: Furlani sfida Tentoglou! Zaynab Dosso nei 60 metri

Questa mattina a Ostrava si apre il meeting di atletica dell’Indoor Tour, uno degli appuntamenti più importanti dell’anno.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su World Indoor Tour Ostrava

Argomenti discussi: LIVE Atletica, World Indoor Tour New York 2026 in DIRETTA: Blake e Asher Smith fulmini nei 60! Zampata di Hocker nel doppio miglio; World Athletics Indoor Tour, a Boston 1^ meeting; LIVE Atletica, World Indoor Tour Boston 2026 in DIRETTA: storico record del mondo di Hoey negli 800! Ihemeje non decolla, sconfitto Lyles; Millrose Games a New York, stasera LIVE su Sky.

live atletica world indoorAtletica oggi in tv, World Indoor Tour Ostrava 2026: orari, programma, streaming, azzurri in garaSi preannuncia un pomeriggio elettrizzante a Ostrava in occasione della terza tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il ... oasport.it

LIVE Atletica, World Indoor Tour New York 2026 in DIRETTA: spettacolo assicurato nel mezzofondoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Millrose Games 2026, meeting internazionale in ... oasport.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.