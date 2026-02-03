LIVE Atletica World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA | subito un primato stagionale attesa per Dosso
Questa sera a Ostrava si accendono i riflettori sull’atletica con il World Indoor Tour. Subito, in apertura, un atleta stabilisce un primato stagionale, mentre cresce l’attesa per i risultati di Dosso. La gara maschile del getto del peso si presenta subito interessante, con una start list ricca di nomi noti. La serata promette emozioni e sorprese, e gli appassionati seguono da vicino ogni sviluppo in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.49 GETTO DEL PESO – Questa la start list della gara maschile: 1 29 Feb 96 22.31 21.77 6 JAM CAMPBELL Rajindra 2 21 Jul 98 22.25 21.63 15 USA GEIST Jordan 3 8 Sep 95 21.97 11 MEX MUNOZ Uziel 4 17 Mar 97 22.25 20.61 16 POL BUKOWIECKI Konrad 5 26 May 97 21.29 20.55 13 ROU TOADER Andrei Rares 6 1 May 98 21.49 20.17 14 SWE PETEON Wictor 7 14 Aug 96 21.88 19.93 20 SRB SINAN?EVI? Armin 8 30 Jul 99 19.73 18.78 78 CZE PROCHAZKA Tadeas 16.47 SALTO CON L’ASTA – Svabikova decide di passare la misura di 4.10, dove saranno in gara Ondrova, Moser e Gaborska. 16.46 60 M OSTACOLI – Questa la start list della seconda batteria: 2 14 Feb 97 8. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: inizia il meeting, attesa per Dosso
LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: Furlani sfida Tentoglou! Zaynab Dosso nei 60 metri
Questa mattina a Ostrava si apre il meeting di atletica dell'Indoor Tour, uno degli appuntamenti più importanti dell'anno.
