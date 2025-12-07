Messi vince anche la Mls prima volta nella storia dell’Inter Miami | So che l’Argentina mi guardava

Quarantasette titoli in carriera, due mondi conquistati – l’Europa e ora l’America –, ma ogni volta è diverso. Ogni volta sembra la prima. Forse perché questa volta era davvero speciale. Primo titolo nella storia del campionato nordamericano per l’Inter Miami, società nata nel 2018 per mano di David Beckham. Alla sesta stagione arriva la conquista della Mls, anche e soprattutto grazie alla presenza di Lionel Messi, arrivato già al 3° trofeo con la squadra della Florida. È il 47° titolo nella sua carriera. Vancouver ko 3-1, con i gol di Ocampo (autorete), de Paul e Allende. Ne scrive il Miami Herald La partita di Miami vinta contro Vancouver. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

