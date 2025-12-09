Messi entra nella storia dopo essere stato nominato MVP della MLS per il secondo anno consecutivo

2025-12-09 19:01:00 Il web non parla d’altro: Il capitano dell’Inter Miami Lionel Messi è stato nominato MVP della MLS 2025, diventando il primo giocatore nella storia del campionato ad assicurarsi il premio in stagioni consecutive. È solo il secondo giocatore in assoluto a vincere il trofeo due volte, unendosi a Predrag Radosavljevic, che vinse il trofeo nel 1997 e nel 2003. Messi ha concluso la stagione regolare con 29 gol in 28 partite, guadagnandosi la Scarpa d’Oro 2025 e guidando Miami al terzo posto nella Eastern Conference. Ha anche fornito 19 assist. La stella argentina è ora l’unico giocatore nella storia della MLS a raggiungere almeno 36 gol in più stagioni, raggiungendo l’impresa sia nel 2024 che nel 2025. 🔗 Leggi su Justcalcio.com