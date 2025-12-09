Messi entra nella storia dopo essere stato nominato MVP della MLS per il secondo anno consecutivo
2025-12-09 19:01:00 Il web non parla d’altro: Il capitano dell’Inter Miami Lionel Messi è stato nominato MVP della MLS 2025, diventando il primo giocatore nella storia del campionato ad assicurarsi il premio in stagioni consecutive. È solo il secondo giocatore in assoluto a vincere il trofeo due volte, unendosi a Predrag Radosavljevic, che vinse il trofeo nel 1997 e nel 2003. Messi ha concluso la stagione regolare con 29 gol in 28 partite, guadagnandosi la Scarpa d’Oro 2025 e guidando Miami al terzo posto nella Eastern Conference. Ha anche fornito 19 assist. La stella argentina è ora l’unico giocatore nella storia della MLS a raggiungere almeno 36 gol in più stagioni, raggiungendo l’impresa sia nel 2024 che nel 2025. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Dimarco Inter, l’esterno entra in una classifica mondiale con Messi e Suarez: i numeri
Lionel Messi realizza la doppietta mentre l’Inter Miami entra nella storia dei playoff della MLS
Lionel Messi ha appena vinto il suo 48º trofeo in carriera L’Inter Miami entra nella storia conquistando la sua prima MLS Cup 2025, superando i Vancouver Whitecaps di Thomas Muller per 3-1. Protagonista assoluto, ancora una volta, Lionel Messi, autor - facebook.com Vai su Facebook
Messi trionfa con Miami. È il più titolato della storia - Se mai ci fosse bisogno di ribardirlo, l’ha fatto: Lionel Andrés Messi Cuccittini è il GOAT del calcio contemporaneo, senza se e senza ma. Scrive tuttosport.com
