Prima la rincorsa poi il miracolo | Chiesa salva così il Liverpool al 94'

Arne Slot dovrà offrire almeno una cena a Federico Chiesa per averlo salvato dall'ennesima débacle stagionale. Il Liverpool pareggia 1-1 ad Anfield contro il Sunderland, rischiando tantissimo nel finale: i Reds subiscono un clamoroso contropiede in pieno recupero, ma l'ex Juve rimonta sull'avversario e salva sulla linea il possibile gol-vittoria dei Black Cats. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

