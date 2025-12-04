Prima la rincorsa poi il miracolo | Chiesa salva così il Liverpool al 94'
Arne Slot dovrà offrire almeno una cena a Federico Chiesa per averlo salvato dall'ennesima débacle stagionale. Il Liverpool pareggia 1-1 ad Anfield contro il Sunderland, rischiando tantissimo nel finale: i Reds subiscono un clamoroso contropiede in pieno recupero, ma l'ex Juve rimonta sull'avversario e salva sulla linea il possibile gol-vittoria dei Black Cats. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
