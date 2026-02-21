Si accascia in chiesa durante la messa Il poliziotto Paolo non esita | usa il defibrillatore e salva la signora Sandra

Durante la messa di sabato scorso, la signora Sandra si è sentita male e si è accasciata a terra. Il poliziotto Paolo, presente in chiesa, ha reagito rapidamente, utilizzando il defibrillatore per rianimarla. La donna è stata immediatamente soccorsa e portata in ospedale, dove ora si trova sotto osservazione. L’intervento tempestivo ha evitato conseguenze peggiori per la fedele. La sua condizione resta stabile, mentre i presenti hanno espresso gratitudine per il gesto di coraggio.

Firenze, 21 febbraio 2026 – Poteva trasformarsi in tragedia la funzione religiosa di sabato 7 febbraio nella parrocchia dei S.S. Giovanni Battista e Lorenzo a Signa. Durante la celebrazione in piazza Cavour, una donna si è accasciata al suolo priva di sensi a causa di un improvviso malore. L'intervento tempestivo del sovrintendente della polizia di Stato Paolo Palli, in forza alla Procura di Firenze, e di un medico presente tra i fedeli, è stato determinante. L'agente, ricordando di aver visto un defibrillatore (Dae) all'esterno della chiesa, ha recuperato l'apparecchiatura in pochi istanti. Applicando il protocollo Blsd, il poliziotto ha azionato il macchinario e posizionato le piastre, permettendo alla donna di riprendere conoscenza prima dell'arrivo dei sanitari del 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it

