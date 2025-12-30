Si sente male durante un volo per New York Operatrice sanitaria biturgense lo salva

Durante un volo verso New York, un passeggero ha accusato un malore. Un’operatrice sanitaria di Bituropa, presente a bordo, ha prontamente intervenuto, contribuendo a stabilizzare la situazione. La sua competenza e il suo rapido intervento sono stati determinanti per la salvezza della vita umana. Un riconoscimento che testimonia l’importanza della professionalità e dell’altruismo nel contesto di emergenze sanitarie.

"Un attestato alla sua professionalità, alla sua prontezza di intervento, al suo altruismo che hanno contribuito a salvare una vita umana. Siamo orgogliosi di lei". Così il presidente del consiglio comunale di Sansepolcro, Antonello Antonelli, ha motivato, a inizio seduta dell'assise di lunedì 29.

