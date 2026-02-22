Donazioni per il funerale del bimbo col cuore bruciato | la truffa del dolore arriva sui social

Un'operazione di truffa coinvolge i social dopo la morte di un bambino con problemi cardiaci, causata da un malinteso. I truffatori hanno creato profili falsi e pubblicato IBAN contraffatti per raccogliere donazioni ingannevoli. Le false richieste di aiuto si diffondono rapidamente tra gli utenti, sfruttando il dolore dei familiari. Le autorità avvertono di fare attenzione ai segnali di truffa e di verificare sempre le fonti prima di donare.

Profili fake e IBAN falsi spuntano dopo la morte di Domenico: come funzionano le charity scam e quali sono i segnali per riconoscerle ed evitarle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trapianto col cuore “bruciato”, parla la mamma del bimbo: “L’abbiamo saputo dai giornali. Ora serve solo un miracolo”La mamma del bambino racconta che hanno saputo della condizione del cuore solo dai giornali.

Bimbo col cuore “bruciato” dopo il trapianto, i medici: “Quadro drammatico anche per polmoni e reni”Un bambino ha subito gravi danni al cuore dopo il trapianto al Monaldi, a causa di complicazioni che hanno coinvolto anche polmoni e reni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Chianciano si mobilita per Moise: Già 250 donazioni per il funerale; Lutto per Michela Andreozzi, è morta la mamma. Il post sui social: Sei stata tutto; Tragedia del piccolo Domenico al Monaldi: 6 indagati. I legali del cardiochirurgo: Ha fatto tutto il possibile; Lisa Righi, raccolti 83mila euro ma ne servono 100mila per la schermitrice 15enne dopo l'incidente e il coma. I genitori: Dopo le cure...

Famiglia uccisa dal monossido, raccolta fondi per i funeraliPORCARI: In due giorni si sono registrate oltre 1800 donazioni per un totale di 75.930 euro. Serviranno per il rimpatrio delle salme e per le esequie ... toscanamedianews.it

Per il funerale niente fiori, ma un angolo per le donazioni a favore dei bambini malati. È ciò che avrebbe voluto: Giada sull’ultimo saluto alla mamma Patrizia De BlanckLa 'Contessa del Popolo' verrà salutata giovedì nella chiesa Gran Madre di Dio di Ponte Milvio, con un gesto di solidarietà ... ilfattoquotidiano.it

A Roma l’addio a Patrizia De Blanck nella chiesa della Gran Madre di Dio. La figlia Giada, commossa, ricorda la paura della madre di lasciarla sola. Funerale semplice per volontà della contessa, con donazioni per i bambini malati al posto dei fiori. https://ift.tt/ - facebook.com facebook