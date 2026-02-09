Don Lopresti all’Istituto Nazionale Azzurro | docente e sacerdote guida l’impegno per le fasce più vulnerabili

Don Giuseppe Lopresti, sacerdote e docente della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, assume il ruolo di Vice Decano all’Istituto Nazionale Azzurro. Con questa nomina, continuerà a impegnarsi per aiutare le fasce più vulnerabili della società, portando avanti il suo lavoro di sostegno e di ascolto. La sua presenza all’interno dell’istituto rafforza l’attenzione verso le persone in difficoltà, anche in un momento di grandi sfide.

Don Giuseppe Lopresti, sacerdote originario della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, è stato nominato Vice Decano dell’Istituto Nazionale Azzurro (I.N.A.), un organismo umanitario di ispirazione cattolica impegnato nella promozione della dignità umana e nella tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione. La nomina, avvenuta nel corso dell’ultima riunione della Delegazione Calabria, vede don Lopresti affiancare Mons. Antonio Morabito nella guida dell’ente, consolidando un impegno che si radica nel territorio e nella tradizione di solidarietà cristiana. L’annuncio è stato dato dal fondatore e presidente dell’I.🔗 Leggi su Ameve.eu

