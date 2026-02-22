Domenicolegale | documentazione mancante

Domenico, il legale, denuncia che la documentazione inviata dal Monaldi è incompleta. La cartella clinica non include il diario di perfusione, un dettaglio fondamentale che indica il momento preciso in cui è stato rimosso il cuore del bambino. La mancanza di questo tracciato complica la ricostruzione degli eventi. La vicenda si arricchisce di questo elemento mancante, che potrebbe influenzare le prospettive delle indagini.

12.25 "Dalla cartella clinica di Domenico inviata dal Monaldi manca il diario di perfusione, ossia il tracciato della circolazione extracorporea che dimostrerebbe il momento esatto in cui al bimbo è stato tolto il suo cuore, prima di impiantare quello danneggiato". Così l'avvocato Francesco Petruzzi,difensore della famiglia del piccolo morto. "Le varie fasi sono descritte cronologicamente, ma manca il minutaggio preciso,necessario per capire il succedersi degli eventi. Domani torno in Procura per segnalare l'anomalia", ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Legale della famiglia, Francesco Petruzzi. "Il momento è difficile, però ci stanno segnalando delle pagine dove chiedono soldi, ci sono degli iban per Domenico, chiedono bonifici su determinati iban: noi lunedì ci recheremo da un notaio per creare un comitato - facebook.com facebook