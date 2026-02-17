Bimbo trapiantato un nuovo cuore per Domenico Il legale | È compatibile La mamma in ospedale
Domenico, il bambino di Napoli in condizioni critiche, ha ricevuto un nuovo cuore grazie a un trapianto riuscito, dopo che il primo intervento aveva fallito. Il suo legale ha confermato che il cuore donato è compatibile con il suo organismo. La mamma del piccolo si trova in ospedale, in attesa di notizie.
Si apre una speranza concreta per il piccolo Domenico, il bambino di Napoli ricoverato in condizioni gravissime dopo aver ricevuto un cuore danneggiato in un precedente trapianto. In serata la madre, Patrizia Mercolino, è stata convocata con urgenza dai sanitari dell’Ospedale Monaldi, dove il piccolo è ricoverato: sarebbe disponibile un nuovo cuore compatibile. La notizia è stata confermata da fonti ospedaliere e ribadita dall’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, intervenuto durante la trasmissione “È sempre Cartabianca”. Il legale ha spiegato che l’organo è compatibile e che in tarda serata si saprà se verrà assegnato al bambino, dal momento che ci sono altri pazienti in attesa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Bimbo con cuore danneggiato, la mamma: Il mio piccolo sta lottando
