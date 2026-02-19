Un bambino ha subito un trapianto di cuore danneggiato, causando il fallimento dell’intervento all’ospedale Monaldi di Napoli. L’indagine si estende ora a Bolzano, città di provenienza dell’organo, che presenta nuovi indagati. Le autorità sospettano che ci siano state irregolarità nella procedura di donazione o nella preparazione dell’organo. La vicenda ha suscitato molte domande sul rispetto delle norme e sulla gestione delle donazioni. La procura ha deciso di approfondire ulteriormente il caso, coinvolgendo nuove persone.

L’inchiesta attorno al caso del bambino a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato all’ospedale Monaldi di Napoli si sta allargando anche a Bolzano, da dove il cuore proveniva. La procura di Napoli ha ricevuto gli atti dall’Alto Adige e cercherà di ricostruire perché sia stato utilizzato ghiaccio secco invece di quello tradizionale per rabboccare il contenitore per il trasporto dell’organo. Si allarga l’inchiesta sul Monaldi La procura di Bolzano ha trasmesso a quella di Napoli gli atti dell’inchiesta sul trapianto di un cuore danneggiato a un bambino all’ospedale Monaldi di Napoli. Da Bolzano proveniva infatti il cuore che sarebbe stato danneggiato durante il trasporto a Napoli e poi trapiantato al bambino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bambino col cuore bruciato, si allarga l'inchiesta con nuovi indagati per il trapianto fallito al Monaldi

Cuore “bruciato” trapiantato al bambino, 6 indagati a Napoli. Ma l’inchiesta si allarga anche a BolzanoLa procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei persone tra medici e paramedici coinvolti nel trapianto di un cuore “bruciato” su un bambino di due anni e tre mesi.

Trapianto di cuore per un bambino “bruciato” al Monaldi: sospesi due mediciLa Procura di Napoli ha aperto un’indagine sulla vicenda di un bambino di due anni e tre mesi che il 23 dicembre scorso è stato sottoposto a un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.