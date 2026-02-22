Domenica In | Manuel Bortuzzo Cristiano De André e Giusy Ferreri tra gli ospiti

Manuel Bortuzzo, Cristiano De André e Giusy Ferreri partecipano a Domenica In, portando musica, emozioni e racconti personali. La presenza di Bortuzzo, ancora sotto i riflettori dopo il suo recente intervento pubblico, attira l’attenzione del pubblico. La trasmissione, condotta da Mara Venier, si concentra su temi di attualità e intrattenimento, coinvolgendo anche gli altri ospiti. La puntata va in onda dalle 14 su Rai 1, offrendo uno spaccato della scena televisiva italiana.

Mara Venier torna oggi, domenica 22 febbraio, con un nuovo appuntamento di Domenica In, in onda dalle 14 su Rai 1, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Anticipazioni e ospiti del 22 febbraio 2026. Una nuova puntata con un ricco parterre di ospiti tra musica, racconti e attualità, a partire dal cantautore Cristiano De André, che si esibirà con alcuni dei brani più amati del repertorio del padre Fabrizio e annuncerà le nuove date del tour De André canta De André – Best Of Tour 2026. Con lui anche la figlia Alice De André, comica e presentatrice, che parlerà del suo spettacolo Alice non canta De André. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Argomenti discussi: Manuel Bortuzzo ospite oggi a Domenica In, la sparatoria e la rinascita dell'atleta paralimpico; Domenica In, Mara Venier con Cristiano De André, Giusy Ferreri e Manuel Bortuzzo verso Sanremo 2026; Domenica In e Da Noi a ruota libera: Mara Venier apre Sanremo 2026 (senza star), Fialdini con Adriano Pappalardo.

Manuel Bortuzzo ospite oggi a Domenica In, chi è l'atleta paralimpicoDalla sparatoria alla rinascita. Manuel Bortuzzo sarà ospite oggi, domenica 22 febbraio, a Domenica In per un'intervista intensa con Mara Venier. Nel programma di Raiuno l'atleta paralimpico racconter ... adnkronos.com

Domenica In, oggi domenica 22 febbraio: gli ospiti di Mara Venier'Domenica In' torna oggi, domenica 22 febbraio, alle 14.00 su Rai 1 con un nuovo appuntamento condotto da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. adnkronos.com

