Domenica In gli ospiti del 22 febbraio da Cristiano De André e Giusy Ferreri

Da gazzetta.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristiano De André e Giusy Ferreri portano sul palco di Domenica In le loro esibizioni, attirando l’attenzione del pubblico. La loro partecipazione deriva dalla volontà di condividere nuovi progetti musicali e momenti di intrattenimento. Cristiano De André presenta un brano inedito, mentre Giusy Ferreri interpreta una hit recente. La trasmissione invita gli spettatori a scoprire le sorprese del giorno, con tanti ospiti e performance live. La puntata si avvia a regalare un pomeriggio ricco di musica e divertimento.

domenica in gli ospiti del 22 febbraio da cristiano de andr233 e giusy ferreri
© Gazzetta.it - Domenica In, gli ospiti del 22 febbraio da Cristiano De André e Giusy Ferreri

Domenica 22 febbraio, si rinnova l'appuntamento con il salotto di Domenica In, pronto a regalare un pomeriggio denso di incontri e grandi protagonisti. La trasmissione, guidata come sempre da Mara Venier, andrà in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma a partire dalle ore 14 su Rai 1. Ad animare lo storico show domenicale, insieme alla conduttrice, il trio composto da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. La musica è come sempre l'anima del pomeriggio di Rai 1. Riflettori accesi su Cristiano De André, che regalerà al pubblico alcuni dei capolavori immortali del padre Fabrizio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Domenica In, anticipazioni del 22 febbraio: tra gli ospiti Giusy Ferreri. Enzo Miccio inviato speciale a SanremoGiusy Ferreri partecipa a Domenica In il 22 febbraio, attirando l’attenzione dei telespettatori.

Leggi anche: De André canta De André "Best of 2026": al Rossetti il nuovo tour del figlio Cristiano

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Domenica In, ospiti e anticipazioni oggi 15 febbraio: l'annuncio di Conti per Sanremo?; Domenica In: ospiti del 15 febbraio e collegamento con Carlo Conti da Sanremo; Rai: a 'Domenica In' (Rai1) ospiti Cristiano De André e Giusy Ferreri; Domenica In, gli ospiti di oggi (15 febbraio 2026): Carlo Conti, Nek, Anna Ferzetti e tutti gli altri.

domenica in gli ospitiDomenica In, oggi domenica 22 febbraio: gli ospiti di Mara Venier'Domenica In' torna oggi, domenica 22 febbraio, alle 14.00 su Rai 1 con un nuovo appuntamento condotto da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. adnkronos.com

domenica in gli ospitiDomenica in oggi su Rai 1: anticipazioni e ospiti della ventitreesima puntata del 22 febbraio 2026Domenica in oggi su Rai: anticipazioni e ospiti ventitreesima puntata (22 febbraio 2026). Con Mara Venier, Tommaso Cerno, Mammucari e Miccio ... superguidatv.it