Domenica In gli ospiti del 22 febbraio da Cristiano De André e Giusy Ferreri

Cristiano De André e Giusy Ferreri portano sul palco di Domenica In le loro esibizioni, attirando l’attenzione del pubblico. La loro partecipazione deriva dalla volontà di condividere nuovi progetti musicali e momenti di intrattenimento. Cristiano De André presenta un brano inedito, mentre Giusy Ferreri interpreta una hit recente. La trasmissione invita gli spettatori a scoprire le sorprese del giorno, con tanti ospiti e performance live. La puntata si avvia a regalare un pomeriggio ricco di musica e divertimento.

Domenica 22 febbraio, si rinnova l'appuntamento con il salotto di Domenica In, pronto a regalare un pomeriggio denso di incontri e grandi protagonisti. La trasmissione, guidata come sempre da Mara Venier, andrà in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma a partire dalle ore 14 su Rai 1. Ad animare lo storico show domenicale, insieme alla conduttrice, il trio composto da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. La musica è come sempre l'anima del pomeriggio di Rai 1. Riflettori accesi su Cristiano De André, che regalerà al pubblico alcuni dei capolavori immortali del padre Fabrizio.