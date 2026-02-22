Domenica In anticipazioni del 22 febbraio | tra gli ospiti Giusy Ferreri Enzo Miccio inviato speciale a Sanremo

Giusy Ferreri partecipa a Domenica In il 22 febbraio, attirando l’attenzione dei telespettatori. La cantante si esibisce in diretta, portando musica fresca e coinvolgente. Enzo Miccio, inviato speciale, si trova a Sanremo per seguire le ultime novità del festival. Mara Venier conduce la puntata, mentre Cerno e Mammucari interagiscono con il pubblico, creando un pomeriggio ricco di intrattenimento e aggiornamenti dal mondo dello spettacolo. La trasmissione prosegue con entusiasmo e molte sorprese.

Torna come ogni domenica l'appuntamento del pomeriggio di Rai1 con Domenica In: a partire dalle ore 14:00 Mara Venier guida una nuova puntata dello storico programma affiancata, come ormai da tradizione, da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Nella puntata del 22 febbraio, sempre più vicina all'inizio del Festival di Sanremo 2026, arrivano negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma cantanti e ospiti speciali, ma ci sarà anche un momento di profonda riflessione con la toccante testimonianza di Erica Didone, la mamma di Achille Barosi, una delle giovani vittime italiane del rogo di Crans-Montana.