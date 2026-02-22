Domenica In la mamma di Achille Barosi | Non volevo che andasse al Le Constellation

Erica Barosi ha raccontato di aver evitato che Achille andasse al Le Constellation, luogo dell’incendio. La donna spiega che la prima volta che sono andati a Crans-Montana lui aveva solo sei mesi e da allora tornavano spesso in montagna e al mare. Grazie ai suoceri, che li accompagnavano, hanno condiviso molti momenti felici in quelle località. La madre di Achille ricorda con nostalgia quei tempi e il legame speciale con la zona.

“La prima volta che siamo andati a Crans-Montana aveva sei mesi, siamo andati sempre lì. Grazie ai miei suoceri andavamo in montagna e al mare, a Sanremo”: Erica Barosi, madre di Achille Barosi, il 16enne morto nell'incendio divampato al Le Constellation di Crans-Montana a Capodanno, è stata ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai 1, ripercorrendo i ricordi più belli legati a quel luogo che per la loro famiglia era casa. In quel rogo hanno perso la vita 41 persone, quasi tutti giovanissimi. La donna ha raccontato che suo figlio era cresciuto tra quelle montagne: "Lui amava camminare nella natura con la nostra cagnolina, Cioccolata, che ora è una vecchiettina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Crans-Montana, Achille Lauro: una sofferenza che tocca tutti. La sua “Perdutamente” cantata dalla mamma di Achille Barosi al funerale del figlioA Crans-Montana, il ricordo di Achille Lauro si intreccia con il dolore per la perdita di Achille Barosi.

Strage di Crans-Montana, Achille Barosi era riuscito a uscire salvo da La Constellation, ma «è tornato indietro per salvare una ragazza»Achille Barosi, il sedicenne coinvolto nella tragedia di Crans-Montana, era riuscito a uscire dalla discoteca La Constellation in sicurezza, ma è tornato indietro per aiutare una ragazza.

