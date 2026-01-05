Strage di Crans-Montana Achille Barosi era riuscito a uscire salvo da La Constellation ma è tornato indietro per salvare una ragazza

Achille Barosi, il sedicenne coinvolto nella tragedia di Crans-Montana, era riuscito a uscire dalla discoteca La Constellation in sicurezza, ma è tornato indietro per aiutare una ragazza. Lo ha spiegato lo zio, sottolineando che Achille credeva di avere il tempo di intervenire, ma il destino ha avuto altri piani. Un gesto di coraggio e altruismo che si intreccia con la tragica vicenda.

Tre italiani morti a Crans-Montana, identificati Giovanni Tamburi, Achille Barosi ed Emanuele Galeppini. Formalmente indagati i proprietari del ‘Le Constellation’ - Ieri hanno perso le speranze i parenti di Chiara Costanzo, ma il corpo non è ancora stato trovato. quotidiano.net

Strage di Crans-Montana, chi sono le sei vittime italiane - Nell'incendio con esplosione nel locale svizzero " Le Constellation " sono morti il 16enne bolognese Giovanni Tamburi, il 16enne milanese Achille Barosi, il quasi 17enne genovese Emanuele Galeppini, ... tg24.sky.it

Crans Montana, 5 dei 6 ragazzi morti nella strage tornano oggi in Italia x.com

Strage di Crans Montana: «La legge c’è, ma si elude soprattutto nei bar» Dopo la tragedia in Svizzera, riemerge il tema della sicurezza nei locali. Fumagalli (Nameless Festival): «Si guadagna come una discoteca spendendo come un bar» #laprovinciaunicatv - facebook.com facebook

