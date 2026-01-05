Strage di Crans-Montana Achille Barosi era riuscito a uscire salvo da La Constellation ma è tornato indietro per salvare una ragazza
Achille Barosi, il sedicenne coinvolto nella tragedia di Crans-Montana, era riuscito a uscire dalla discoteca La Constellation in sicurezza, ma è tornato indietro per aiutare una ragazza. Lo ha spiegato lo zio, sottolineando che Achille credeva di avere il tempo di intervenire, ma il destino ha avuto altri piani. Un gesto di coraggio e altruismo che si intreccia con la tragica vicenda.
Lo ha spiegato lo zio del sedicenne: «Pensava di avere il tempo di poterlo fare. Il destino ha deciso diversamente». Gli amici sopravvissuti confermano: Achille si è guardato intorno e ha detto «voglio tornare giù», nonostante tutti cercassero di fermarlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
