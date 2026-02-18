Carne di cavallo Pizzigalli e Cantoni | No a una legge ideologica che penalizza territorio imprese e libertà individuali
La proposta di legge che mira a vietare la macellazione dei cavalli ha suscitato reazioni tra i consiglieri comunali di maggioranza Pizzigalli e Cantoni, che criticano l’iniziativa come ideologica e dannosa. Pizzigalli, di Effetto Parma, e Cantoni, del Partito Democratico, affermano che questa legge mette a rischio le imprese locali e la libertà di scelta dei cittadini. Entrambi sottolineano che le norme dovrebbero tutelare il territorio senza penalizzare le attività tradizionali. La discussione si sposta ora sulla possibile approvazione del testo in Parlamento.
"E' un provvedimento simbolico che rischia di produrre effetti concreti e pesanti su imprese, occupazione e libertà individuali" “Esprimiamo la nostra più ferma contrarietà a questa proposta di legge ideologica – affermano i consiglieri –. Non si tratta di una misura tecnica o migliorativa: è un provvedimento simbolico che rischia di produrre effetti concreti e pesanti su imprese, occupazione e libertà individuali, senza reali benefici aggiuntivi sul piano del benessere animale, per di più in un territorio tradizionalmente legato alla carne di cavallo come il nostro”. Pizzigalli sottolinea come in Italia la macellazione sia già regolata da norme severe, con controlli veterinari obbligatori, tracciabilità e standard sanitari tra i più rigorosi in Europa.🔗 Leggi su Parmatoday.it
