Stop alla macellazione della carne da cavallo? Scelta ideologica si criminalizza una filiera legale

Il divieto di macellare carne di cavallo, annunciato di recente, è stato definito da alcune associazioni come una scelta ideologica che penalizza un settore legale. La decisione rischia di mettere in crisi gli allevatori e i macellai, molti dei quali lavorano da anni nel rispetto delle normative. Per esempio, un macellaio di Torino denuncia che questa misura potrebbe portare alla perdita di posti di lavoro e a un aumento delle importazioni illegali. La discussione si concentra sulla reale necessità di questa normativa e sui suoi effetti concreti.

“Un provvedimento ideologico, punitivo e scollegato dalla realtà economica dei territori. Mette a rischio il lavoro di un’intera filiera e la libertà alimentare dei cittadini”. Il presidente di Federcarni Confcommercio Forlì Andrea Di Venti e il direttore di Confcommercio Forli Alberto Zattini commentano così la proposta di legge bipartisan che mira ad attribuire agli equidi lo status giuridico di animali da affezione, introducendo il divieto di allevarli per la macellazione, pena la reclusione fino a tre anni e sanzioni fino a 100mila euro. “Si tratta di un attacco diretto a una filiera legale, che opera nel pieno rispetto delle normative su benessere animale, tracciabilità e sicurezza alimentare - sottolineano Di Venti e Zattini -.🔗 Leggi su Forlitoday.it

