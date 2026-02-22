Disse cerco di non morire ma ora è la fine delle speranze | trovato senza vita l’italiano disperso in un’escursione a Saint Moritz

Il 25enne italiano disperso tra le montagne di Saint Moritz è stato trovato senza vita. La sua scomparsa è avvenuta durante un'escursione, causando preoccupazione tra amici e familiari. Le ricerche si sono intensificate nelle ultime ore, coinvolgendo squadre di soccorso e cani addestrati. Il corpo del giovane è stato individuato nelle zone più impervie delle Alpi svizzere, dove si temeva potesse essere rimasto intrappolato. La sua famiglia aspetta ulteriori dettagli sulla tragedia.

Fine delle speranze (appese a un filo): è stato ritrovato morto il 25enne italiano disperso tre le vette di Saint Moritz. E ora, quella frase: «Cerco di non morire», risuona come un tragico addio di Luciano Capasso, il giovane tradito dalle montagne della Svizzera. Il 25enne di Qualiano, in provincia di Napoli, che era disperso da cinque giorni dopo un'escursione sulle montagne intorno a Saint Moritz, in Svizzera, dove il giovane si era trasferito per lavorare come autista in un albergo, che oggi è stato ritrovato senza vita. Lo conferma all' Adnkronos l'avvocato della famiglia Sergio Pisani, che poco fa ha «avuto conferma dal console.