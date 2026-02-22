trovato senza vita 25enne disperso nelle montagne di saint moritz

Luciano Capasso, 25 anni di Qualiano, è stato ritrovato senza vita nelle montagne di Saint Moritz dopo essere scomparso cinque giorni fa. La causa della sua morte rimane ancora da chiarire, ma le ricerche intensive condotte dalle squadre di soccorso hanno portato al suo ritrovamento vicino a un rifugio di montagna. La sua famiglia aspetta risposte mentre la tragedia sconvolge la comunità locale. Le autorità continuano a indagare sulle circostanze di questa scomparsa.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato trovato, ma senza vita, il 25enne di Qualiano (Napoli) Luciano Capasso, disperso da cinque giorni nelle montagne svizzere di Saint Moritz. A darne notizia sono la mamma, Raffaella Grande, e il suo legale, l’avvocato Sergio Pisani. Il ragazzo, che lavorava come autista in un hotel, era uscito per un’escursione a quota 2700 metri quando, secondo quando si è appreso dalle forze di polizia svizzere, è stato sorpreso da una bufera di neve. Da quel momento se ne erano perse le tracce. “ Luciano non era uno sprovveduto, – fa sapere l’avvocato Pisani – anzi era un ex militare, addestrato proprio per sopravvivere in situazioni estreme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Luciano Capasso trovato morto, il 25enne di Napoli era disperso da 5 giorni nelle montagne svizzere di Saint MoritzLuciano Capasso, 25 anni di Qualiano, è stato ritrovato senza vita dopo essere scomparso cinque giorni fa nelle montagne di Saint Moritz.

Si cerca Luciano Capasso, il giovane dipendente a Saint Moritz disperso nelle montagne svizzere. La madre: «Offro 10mila euro per chi lo ritrova»Luciano Capasso, giovane dipendente, scompare da quattro giorni durante un'escursione nelle montagne di Saint Moritz.

Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano trovato morto a St Moritz

