Dispersione scolastica migliorano Spagna Portogallo Italia In Germania precipita di 3,4 punti seguita da Danimarca a 2,3 I dati

Nel panorama europeo, la dispersione scolastica mostra segnali di miglioramento in alcuni paesi come Spagna, Portogallo e Italia, mentre in Germania e Danimarca si registra un calo più consistente. I dati evidenziano l’obiettivo dell’Unione Europea di ridurre sotto il 9% la quota di giovani tra 18 e 24 anni che abbandonano gli studi prima del completamento.

L'obiettivo fissato a livello europeo per il 2030 è chiaro: portare sotto il 9% la quota di giovani tra i 18 e i 24 anni che abbandonano prematuramente gli studi. A dieci anni dalla scadenza, l'ultimo dato disponibile mostra che il traguardo è vicino, ma non ancora raggiunto.