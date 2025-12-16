Dispersione scolastica | in Italia il motivo principale è la difficoltà con il percorso o le aspettative deluse Dati a confronto dei paesi europei

La dispersione scolastica rappresenta una sfida crescente in Italia e in Europa. Nel 2024, il 14,2% dei giovani europei tra i 15 e i 34 anni ha abbandonato almeno una volta un percorso formativo, con motivi principali legati alle difficoltà e alle aspettative deluse. Un'analisi comparativa evidenzia le cause e le differenze tra i Paesi europei.

Nel 2024, il 14,2% dei giovani tra i 15 e i 34 anni nei Paesi dell’Unione europea ha interrotto almeno una volta un percorso di istruzione o formazione. L'articolo . Orizzontescuola.it La dispersione scolastica: adulti e ragazzi a confronto Dispersione scolastica, migliorano Spagna, Portogallo, Italia. In Germania precipita di 3,4 punti, seguita da Danimarca a 2,3. I dati - L’obiettivo fissato a livello europeo per il 2030 è chiaro: portare sotto il 9% la quota di giovani tra i 18 e i 24 anni che abbandonano prematuramente gli studi. orizzontescuola.it

Dispersione scolastica: Italia quinta in Europa/ Studio: “L’abbandono raddoppia rischio di commettere reati” - La dispersione scolastica è un fattore di rischio per la propensione a commettere reati: a dirlo è uno studio britannico condotto su 40mila studenti Uno studio su larghissima scala condotto nel Regno ... ilsussidiario.net

ISTRUZIONE | A Messina la dispersione scolastica è in calo. Ma si concentra tutta nei villaggi https://gazzettadelsud.it/p=2143704 - facebook.com facebook

Opportunità di crescita e contrasto alla dispersione scolastica, appuntamento a Agrigento all’Istituto di istruzione superiore “N. Gallo-L. Sciascia” x.com