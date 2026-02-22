Via di fuga chiusa a chiave nessuna autorizzazione | stangata una discoteca abusiva 10mila euro di sanzioni

La chiusura a chiave della via di accesso e l’assenza di autorizzazioni hanno portato a una multa di 10 mila euro per una discoteca senza licenza. La polizia, con i vigili del fuoco, ha scoperto che il locale era aperto illegalmente durante un controllo notturno. Le forze dell’ordine hanno trovato la porta sbarrata e nessuna documentazione in regola. La discoteca è stata chiusa immediatamente, lasciando i clienti all’interno.

Gli agenti della Squadra amministrativa della divisione Pas (Polizia amministrativa e sociale) della questura di Milano, viene scritto in una nota, hanno verificato che il locale, autorizzato come bar, stava operando di fatto come una discoteca. All'interno c'erano circa cento giovani che ballavano su musica techno diffusa a volume molto alto, in un ambiente allestito con impianto da dj, luci soffuse e pista da ballo. Al termine del controllo il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 681 del codice penale, relativo all'apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.