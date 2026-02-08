Dimarco senza freni | tre assist al Sassuolo e un record che ora è davvero nel mirino

Marco Dimarco si conferma protagonista nel match tra Sassuolo e Inter. Con tre assist, ha raggiunto quota 11 in campionato, superando sé stesso e ora punta a stabilire un nuovo record storico di assist in Serie A. La sua prestazione testimonia quanto sia determinante per la squadra e quanto possa ancora migliorare.

Tre assist in Sassuolo-Inter, Dimarco sale a quota 11 in Serie A, batte se stesso e punta al record storico di assist. Ci sono partite che raccontano una stagione meglio di qualsiasi grafico, e Sassuolo-Inter (terminata 5-0 per la capolista) è una di quelle. Federico Dimarco ne esce con tre assist, due nel primo tempo e uno nella ripresa, ma soprattutto con la sensazione sempre più netta di essere diventato una certezza, non più un fattore episodico (se qualcuno può avere mai pensato il contrario). – serieanews. 🔗 Leggi su Serieanews.com

Marco Dimarco si prende il suo momento di gloria.

