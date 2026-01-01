cancelo inter aumentano le conferme sul ritorno del portoghese in nerazzurro marotta ha fatto questa mossa nelle ultime ore

Negli ultimi giorni, si sono intensificati i segnali di un possibile ritorno di João Cancelo all'Inter, con conferme che indicano un interesse concreto da parte dei nerazzurri. Marotta ha recentemente avviato le trattative, rafforzando la possibilità di vedere il portoghese nuovamente in maglia interista. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime ore.

