Dichiarazione falsa per far gareggiare la riserva il Comitato israeliano ritira la squadra di bob

Un atleta ha fornito informazioni false sulle sue condizioni di salute per permettere alla riserva di partecipare alla gara di bob. Questa azione ha portato il Comitato israeliano a decidere di ritirare la squadra dalla competizione. La manovra ha causato tensioni tra gli organizzatori e i partecipanti, che ora chiedono chiarimenti ufficiali sulla vicenda. La decisione ha coinvolto diverse figure del settore e mette in discussione le regole di selezione.

La squadra israeliana di bob è stata esclusa dal Comitato olimpico di Tel Aviv e non sarà in gara oggi nelle ultime due manche del bob a 4 maschile. In una dichiarazione rilasciata al The Times of Israel stamattina, il Comitato Olimpico israeliano ha dichiarato che la squadra è stata squalificata dopo che uno dei suoi atleti ha mentito ai funzionari olimpici per permettere al compagno di squadra, Ward Fawarseh, di gareggiare al suo posto. Dopo le prime due manche di ieri Israele era all'ultimo posto con il quartetto composto da AJ Edelman, Menachem Chen, Uri Zisman e Omer Katz. Stamattina avrebbero dovuto tornare in gara Edelman, Chen, Fawarseh e Katz, con Fawarseh che sarebbe sceso al posto di Zisman: sarebbe diventato il primo atleta druso olimpico israeliano.