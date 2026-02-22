Diamanti e fuga sull’Autosole | ladri in fuga tra i campi caccia uomo

Tre uomini hanno rubato diamanti e sono scappati sull’Autosole, creando un inseguimento tra le auto e i campi della Valsamoggia. Durante la fuga, i sospetti hanno abbandonato i veicoli e si sono dileguati a piedi tra le campagne, lasciando tracce di pneumatici e anelli di diamanti sparsi. La polizia ha avviato le ricerche nella zona, che si estende tra le colline bolognesi. La vicenda ha attirato l’attenzione degli abitanti locali.

Autosole, fuga tra i campi e diamanti rubati: caccia ai ladri professionisti. Un inseguimento ad alta velocità sull'Autosole, conclusosi con la fuga a piedi di tre sospetti attraverso i campi della Valsamoggia, in provincia di Bologna. I malviventi, a bordo di un veicolo rubato, sono stati intercettati dalla polizia stradale, abbandonando il mezzo e dileguandosi tra la vegetazione con un arsenale di strumenti da scasso e cinque diamanti. L'episodio, avvenuto domenica 22 febbraio 2026, solleva interrogativi sulla sicurezza delle autostrade e sull'efficacia dei controlli contro la criminalità organizzata.