Un inseguimento mozzafiato sull’Autosole: i ladri, a tutta velocità, trasportavano gioielli e contanti provenienti da una truffa, sfidando le autorità e mettendo in pericolo gli altri utenti della strada. La loro condotta irregolare e la refurtiva sono stati al centro di un’operazione di polizia che ha portato al loro blocco. Un episodio che evidenzia la pericolosità di chi mette a rischio la sicurezza di tutti per il profitto criminale.

© Ilrestodelcarlino.it - Truffatori in fuga sull’Autosole. Bloccati con gioielli e contanti

Sfrecciavano a tutta velocità sull’A1. Sfrontati e incuranti di trasportare la refurtiva di una truffa, hanno pure sorpassato una pattuglia della polizia stradale, continuando a procedere con manovre pericolose e azzardate. Un atteggiamento che ha ovviamente attirato l’attenzione degli agenti della Sottosezione polizia stradale di Bologna, che hanno quindi deciso di fermare l’auto su cui i due viaggiavano e controllarli. Originari entrambi del Napoletano, i due di 45 e 50 anni, sono stati bloccati sull’A1, in direzione Firenze, all’altezza di Zola Predosa. I due sono stati portati negli uffici della Polstrada per approfondire le verifiche e anche la loro macchina è stata perquisita da cima a fondo: così sono stati ritrovati 16 monili in oro, tra orologi, orecchini e collane, e pure 600 euro in contanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Montevarchi, irruzione in casa: coppia sequestrata e picchiata. Ladri in fuga con gioielli e contanti

Leggi anche: Fermati sull’Autosole dalla Stradale e trovati in possesso di oro e contanti: due ragazzi nei guai, uno è minorenne

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Truffatori in fuga sull’Autosole. Bloccati con gioielli e contanti - I due napoletani di 45 e 50 anni notati da una pattuglia della polizia stradale per le manovre azzardate. ilrestodelcarlino.it