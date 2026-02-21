Bologna suv abbandonato in autostrada con dentro dei diamanti | ladri in fuga a piedi

Tre persone sono scappate a piedi dopo aver abbandonato un SUV sull’A1 di Bologna, con all’interno diamanti e attrezzi da scasso. La polizia ha trovato il veicolo parcheggiato in corsia di emergenza e ha scoperto il contenuto nascosto nel bagagliaio. I sospetti sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, lasciando il veicolo incustodito. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti automobilisti in transito.

© Virgilio.it - Bologna, suv abbandonato in autostrada con dentro dei diamanti: ladri in fuga a piedi

È di tre sospetti in fuga e una auto rubata recuperata con all’interno cinque diamanti e numerosi arnesi da scasso il risultato di un controllo autostradale condotto dalla Polizia di Stato. L’episodio si è verificato nella tarda serata del 15 febbraio scorso, durante le attività di vigilanza sulle principali arterie stradali di Bologna. Il controllo e la fuga dei sospetti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo domenica sera, quando una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna Sud ha fermato un SUV all’altezza del km 186 della carreggiata nord dell’autostrada A1. 🔗 Leggi su Virgilio.it Il Suv abbandonato sull'autostrada con i diamanti dentroNella notte di domenica 15 febbraio, un inseguimento ha portato alla scoperta di un Suv abbandonato sull'autostrada con all’interno diamanti nascosti. Ladri in fuga dopo l’inseguimento. Trovati arnesi da scasso nel suvNella serata di sabato, nel quartiere Buozzi di Tolentino, tre individui sono fuggiti dopo un tentativo di furto, dando origine a un inseguimento. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Bologna, fusti con 150 litri di olio da motore esausto abbandonati in un parcheggio: denunciato 20enne, rischia fino a 5 anni di reclusioneÈ successo a fine gennaio nell'area di via Casteldebole. La svolta grazie alle immagini delle telecamere della zona ... corrieredibologna.corriere.it Basilica di San Luca a Bologna, rubati alcuni preziosi dalla teca della Madonna protettrice della città. Un guanto abbandonato potrebbe essere d’aiuto nell’identificazione dei ladri. SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI S. LUCA Video e altre notizie - facebook.com facebook Olio motore esausto abbandonato in un parcheggio: denunciato ventenne x.com