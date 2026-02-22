di gregorio momento non facile per il portiere della juventus i bianconeri sono a caccia del sostituto i nomi

Di Gregorio vive un momento difficile alla Juventus a causa delle recenti prestazioni deludenti. La sua posizione rischia di indebolirsi perché i tifosi chiedono un cambio tra i pali. La società sta valutando diverse opzioni per trovare un sostituto affidabile. Intanto, il portiere si allena con maggiore intensità per riconquistare la fiducia del pubblico. La decisione sul futuro ancora non è stata presa. La squadra si prepara alla prossima partita con nuove strategie.

Di Gregorio, periodo complicato per il portiere della Juventus e la rottura con i tifosi è sempre più vicina. Comolli pronto a cambiare fra i pali. Il clima all’Allianz Stadium si è fatto pesantissimo e, nel cuore della tempesta che sta travolgendo la Juventus, la figura di Michele Di Gregorio è quella che appare più fragile. Quello che fino a pochi mesi fa era celebrato come l’ereditiero ideale della porta bianconera, oggi sembra aver smarrito la bussola, finendo nel mirino di una critica che non risparmia nessuno. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il vantaggio del Como ha rappresentato il punto di rottura definitivo tra il portiere e il suo pubblico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Calciomercato Milan, a caccia del portiere: chi sarà il sostituto di Maignan? Ecco i nomiIl Milan si prepara al possibile addio di Maignan, con il rinnovo del portiere in stallo.

Di Gregorio Juve, la crisi continua: portiere non più certo della conferma, per il futuro ci sono quattro nomi. La lista completaDi Gregorio, il portiere, non si sente più sicuro della sua posizione e la dirigenza valuta quattro nuovi nomi per rafforzare il reparto.

"Qualche momento no è inevitabile nella carriera dei portieri, anche dei più bravi. A me Di Gregorio piace. Di Gregorio lo cambio solo se posso prendere Donnarumma, non per Vicario" -Stefano Tacconi #fblifestyle - facebook.com facebook