Calciomercato Milan a caccia del portiere | chi sarà il sostituto di Maignan? Ecco i nomi

Il Milan si prepara al possibile addio di Maignan, con il rinnovo del portiere in stallo. La società rossonera sta valutando diversi profili come potenziali sostituti, per garantire continuità e sicurezza tra i pali. Ecco i nomi più caldi e le strategie in vista di un possibile cambio in porta.

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, a caccia del portiere: chi sarà il sostituto di Maignan? Ecco i nomi Mentre il rinnovo di Maignan sembra in stallo, il Milan è al lavoro per non farsi trovare impreparato: tutti i possibili nomi per il suo post in caso di mancato rinnovo. Pianetamilan.it Calciomercato #milan : Rumors e acquisti confermati Pt. 1 #calcio #calciomercato Calciomercato Milan: le mosse della dirigenza per cercare di confermare Maignan - In casa Milan cresce l’attenzione per il futuro del portiere titolare: la società continua a sperare in un rinnovo in extremis. notiziemilan.it

Calciomercato Milan: il portiere brasiliano che stuzzica Tare per il post-Maignan - Il Milan non perde ancora la speranza di riuscire a rinnovare il contratto di Maignan, ma nel frattempo sonda tutte le alternative possibili. notiziemilan.it

. @DiMarzio ( @SkySport): "Nuovo attaccante @acmilan, credibile l'ipotesi #Fullkrug". I dettagli - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Fuellkrug #transfers x.com

MILAN, DOPPIO COLPO A GENNAIO! Nicolò Schira conferma: i rossoneri pianificano l'ingaggio di un nuovo attaccante e un difensore centrale (a seguito degli infortuni e dei troppi gol subiti). #ACMilan #transfers #Calciomercato #Schira #SerieA - facebook.com facebook