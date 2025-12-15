Calciomercato Milan a caccia del portiere | chi sarà il sostituto di Maignan? Ecco i nomi

Il Milan si prepara al possibile addio di Maignan, con il rinnovo del portiere in stallo. La società rossonera sta valutando diversi profili come potenziali sostituti, per garantire continuità e sicurezza tra i pali. Ecco i nomi più caldi e le strategie in vista di un possibile cambio in porta.

Mentre il rinnovo di Maignan sembra in stallo, il Milan è al lavoro per non farsi trovare impreparato: tutti i possibili nomi per il suo post in caso di mancato rinnovo. Pianetamilan.it

calciomercato milan caccia portiereCalciomercato Milan: le mosse della dirigenza per cercare di confermare Maignan - In casa Milan cresce l’attenzione per il futuro del portiere titolare: la società continua a sperare in un rinnovo in extremis. notiziemilan.it

calciomercato milan caccia portiereCalciomercato Milan: il portiere brasiliano che stuzzica Tare per il post-Maignan - Il Milan non perde ancora la speranza di riuscire a rinnovare il contratto di Maignan, ma nel frattempo sonda tutte le alternative possibili. notiziemilan.it