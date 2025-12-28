Pisa Juventus rispolvera anche un dato che non si verificava da oltre un anno | c’era ancora Thiago Motta in panchina…Di cosa si tratta

Durante la sfida tra Pisa e Juventus, è emerso un dato particolare: per la prima volta da oltre un anno, Thiago Motta si trovava ancora in panchina come allenatore. Questa situazione ha attirato l’attenzione degli appassionati, evidenziando un cambio importante nel contesto delle due squadre e una curiosità legata alla presenza di Motta nel ruolo di allenatore.

ASSIST fantacalcio Pisa-Juventus: tutti i +1 assegnati - Assist fantacalcio Pisa Juventus: vuoi sapere quali +1 sono stati assegnati? fantamaster.it

Pisa-Juventus: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (Sky, Dazn), arbitro e classifica Serie A - La Juventus sembra aver cambiato passo: le vittorie contro Bologna e Roma ne sono la prova e hanno dato fiducia al gruppo che è riuscito a vincere due scontri diretti significativi. msn.com

Dopo la vittoria della JUVE sul Pisa, la strada é ancora lunga, ma stiamo tornando! Passo dopo passo, la direzione è quella giusta! FINO ALLA FINE! #juventus #juve #pisajuve #curvasud #finoallafineforzajuventus juventus facebook

Lo zucchero filato di Zhegrova Il commento del direttore Guido Vaciago dopo Pisa-Juventus #Pisa #Juventus #Tuttosport x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.