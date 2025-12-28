Pisa Juventus rispolvera anche un dato che non si verificava da oltre un anno | c’era ancora Thiago Motta in panchina…Di cosa si tratta
Durante la sfida tra Pisa e Juventus, è emerso un dato particolare: per la prima volta da oltre un anno, Thiago Motta si trovava ancora in panchina come allenatore. Questa situazione ha attirato l’attenzione degli appassionati, evidenziando un cambio importante nel contesto delle due squadre e una curiosità legata alla presenza di Motta nel ruolo di allenatore.
Pisa Juventus rispolvera una statistica che non succedeva da oltre un anno: c’era ancora Thiago Motta in panchina.Di cosa stiamo parlando. La vittoria per 2-0 conquistata all’Arena Garibaldi contro il Pisa non ha portato in dote a Luciano Spalletti soltanto tre punti fondamentali per la rincorsa Scudetto, ma ha anche permesso di spazzare via un “mal di trasferta” che aleggiava sulla squadra da troppo tempo. Analizzando i dati a freddo, il successo in terra toscana assume un valore specifico ancora più pesante: era infatti dal periodo compreso tra settembre e ottobre 2024 che la Juventus non riusciva a inanellare due vittorie consecutive in trasferta nella stessa stagione, considerando tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
