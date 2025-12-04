Carcere di Avellino detenuto aggredisce agente
Nuova aggressione a un agente nel carcere di Avellino. A darne notizia Troise Raffaele, Responsabile Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Avellino Bellizzi. Sembrerebbe che, nel pomeriggio di ieri, un detenuto recatosi in infermeria abbia avuto un diverbio con un Agente e, in seguito, si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altre letture consigliate
Nel carcere di Avellino, droga e smartphone sequestrati in celle. Gau Uilpa, 'subito provvedimenti per detenuti che reiterano' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Avellino: scoperti in carcere cavetti usb, smartphone, pennette e droga - Trovati diversi cavetti Usb, pennette, uno smartphone e un quantitativo di sostanze stupefacenti all’interno del carcere di Avellino. Da msn.com
Nel carcere di Avellino, droga e smartphone sequestrati in celle - Nel corso di una perquisizione notturna all'interno delle celle del carcere di Avellino, gli agenti della Polizia penitenziaria hanno scoperto diversi cavetti e "pennette" Usb insieme ad uno smartphon ... Lo riporta ansa.it