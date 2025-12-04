Carcere di Avellino detenuto aggredisce agente

Nuova aggressione a un agente nel carcere di Avellino. A darne notizia Troise Raffaele, Responsabile Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Avellino Bellizzi. Sembrerebbe che, nel pomeriggio di ieri, un detenuto recatosi in infermeria abbia avuto un diverbio con un Agente e, in seguito, si.

