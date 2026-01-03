Ancora violenze in carcere detenuto al 41bis aggredisce con un bastone agente

Nella casa circondariale di Messina si sono verificati nuovi episodi di violenza, con un detenuto al 41bis che ha aggredito un agente utilizzando un bastone. L'incidente, avvenuto ieri mattina, evidenzia le criticità del sistema penitenziario e la difficile gestione delle situazioni di alta sicurezza all’interno delle carceri italiane.

Attimi di grave violenza nella Casa Circondariale di Messina. Secondo quanto riferisce il sindacato Sinappe ieri mattina un detenuto sottoposto al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14 bis Op, ristretto presso il Reparto "Sosta", per futili motivi ha aggredito un agente di polizia.

