Match sponsor per la sfida tra Juvecaserta e Pielle Livorno

Per la 22ª giornata del campionato di Serie B Nazionale, Juvecaserta e Pielle Livorno saranno supportate da un match sponsor di rilievo. La partita si svolgerà in un palasport pieno di tifosi, con entrambe le squadre impegnate in una sfida importante contro la capolista del campionato. Un appuntamento che sottolinea l’importanza di questo incontro per entrambe le formazioni e per i loro sostenitori.

Il big match della 22esima giornata del campionato di Serie B Nazionale tra Paperdi Juvecaserta 2021 e Verodol Pielle Livorno avrà un match sponsor di eccezione: oltre a un palasport gremito in ogni ordine di posti, a supportare il quintetto bianconero nella sfida con la capolista del campionato.

