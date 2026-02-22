Deranque tremila neofascisti in corteo blindato a Lione

Deranque ha attirato circa tremila neofascisti che hanno sfilato sotto alta sorveglianza a Lione, in risposta alla morte del giovane militante 23enne avvenuta dopo un incidente con antifascisti. I partecipanti hanno marciato in un corteo molto compatto, portando bandiere e simboli di estrema destra. La manifestazione ha attirato l’attenzione di forze dell’ordine che hanno garantito il passaggio senza incidenti. La tensione tra i manifestanti e le controparti rimane elevata.

In prima fila alla manifestazione di ieri in memoria del militante neofascista 23enne Quentin Deranque, morto sabato scorso dopo una rissa con degli antifascisti a Lione, c'erano le militanti del gruppo femonazionalista Némésis. Schierate all'inizio del corteo nel centro di Lione, portavano ciascuna un adesivo sul petto, con il volto stilizzato di Deranque su di uno sfondo blu, bianco e rosso e una scritta: «Ucciso dalla milizia di Mélenchon». LA COMMEMORAZIONE era stata convocata nei giorni scorsi da due figure della galassia neofascista francese, Domitille Casarotto e Aliette Espieux. La prima è una nota ulltrareazionaria cattolica, mentre la seconda, oltre a essere una militante antiaborto radicale, è sposata con un neonazista di Lione, già indagato per varie aggressioni violente in città.