francia in 3mila a lione per il corteo in ricordo di quentin deranque

A Lione, circa 3.000 persone hanno partecipato a una marcia organizzata da gruppi di estrema destra dopo l’uccisione di Quentin Deranque, un attivista nazionalista. La manifestazione si è svolta nel pomeriggio del 21 febbraio, pochi giorni dopo l’aggressione da parte di sostenitori dell’estrema sinistra francese. I partecipanti hanno marciato lungo le vie della città, chiedendo giustizia e mostrando solidarietà. La protesta ha attirato l’attenzione di molte persone nelle strade di Lione.

Sarebbero circa 3mila le persone che nel pomeriggio del 21 febbraio hanno partecipato alla marcia organizzata a Lione, in Francia, da gruppi di estrema destra dopo l’uccisione dell’attivista nazionalista Quentin Deranque, morto in seguito all’aggressione subita da un gruppo di sostenitori dell’ estrema sinistra francese. Nelle scorse ore il presidente Emmanuel Macron ha invitato tutti alla calma, un appello che hanno fatto loro anche i genitori di Deranque, che non hanno partecipato alla manifestazione di Lione. Prima dell’inizio della marcia è stato osservato un minuto di silenzio. Alcuni manifestanti hanno esposto tulipani bianchi e adesivi con lo slogan: “Quentin, ucciso dalla milizia di Mélenchon ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

